Giorgia Meloni commenta gli insulti razzisti in ospedale alla madre nigeriana | “Che

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A Sondrio unadi origineche ha perso la figlia di cinque mesi, ha ricevutoper il modo in cui ha manifestato il proprio immenso dolore. “Questo racconto”, scrive su Facebook la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani “fa davvero accapponare la pelle. Quelle parole intrise di odio razziale, di cinismo, di totale mancanza di empatia, ci descrivono un’umanità smarrita. Mi chiedo: se quelle urla disperate fossero state di una donna italiana, la reazione sarebbe stata la stessa? Non ci si vergogna più di essere”. Sul caso interviene anche la presidente di Fratelli d’Italia,. “Da– scrive su Facebook – non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che un essere umano possa provare. Non ho parole, che ...

GPeppe34N : RT @Libero_official: 'Sono allibita'. @GiorgiaMeloni scopre la vergogna in #manovra: soldi ai comunisti, 'il governo più a sinistra di semp… - Ori254 : RT @LorellaDArcang1: La coerenza dei proibizionisti: Giorgia Meloni si fa finanziare da una multinazionale della cannabis. WHAT ELSE? http… - Cicciodri : Per la lode: Esegui un giro di parole così ben posto da ottenere il rispetto e il plauso di chi ha una visione del… -