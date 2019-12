Giappone, calano le esportazioni

Il rallentamento dell'economia cinese continua a pesare sull'exportnese, in calo per il dodicesimo mese consecutivo. In base ai dati preliminari del ministero delle Finanze, in novembre lesono diminuite del 7,9%, mentre la recente entrata in vigore della tassa sui consumi in ottobre ha pesato sul dato delle importazioni, con un crollo del 15,7%: si tratta del settimo calo mensile di fila.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)