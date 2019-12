Gabbiadini | «Ranieri ha portato la serenità che prima non c’era»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Manoloha parlato ai microfoni di Sky Sport pocodell’inizio di Sampdoria-Juventus. Le parole dell’attaccante Manoloha parlato ai microfoni di Sky Sport pocodell’inizio di Sampdoria-Juventus. Ecco le parole dell’attaccante blucerchiato. «La vittoria nel derby ci voleva per la classifica, avevamo bisogno di punti, ma subito dopo abbiamo pensato a questa partita perché porta altri punti. Il mio gol di buon auspicio per stasera? Speriamo di sì, basta che porti una vittoria. Il mister è esperto, hamolta, cosa chenon c’era anche per colpa della classifica. La Juve si batte facendo una partita con la testa, è molto impegnativa perché possono risolverla in ogni momento, hanno giocatori di qualità. Sarà difficile, ma possiamo farcela» Leggi su Calcionews24.com

daves80 : Dopo le meravigliose parole di #Ranieri “ i nostri tifosi vedranno cr7” fa seguito un inappuntabile coerenza : fuor… - Enry_Cio : #Ranieri sorprende: fuori #Quagliarella e #Gabbiadini. Meno fisicità e più tecnica in attacco. #SampJuve #SerieA - lupainthenorth : RT @VlnN94: #SampJuve 5-0 Quagliarella ne fa 3, Gabbiadini 2 Marassi in estasi, che tabù per i gobbi Ferrero ubriaco marcio Difesa imbarazz… -