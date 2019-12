Fusione FCA-PSA - Raggiunto l' accordo | ecco tutti i dettagli

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA hanno ufficializzato il protocollo d'intesa vincolante per la loro. Dopo il via libera di ieri da parte di azionisti e massimi organi amministrativi è stato firmato l'per creare il quarto maggior costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo per fatturato.I numeri del nuovo gruppo. Laporterà alla costituzione di una nuova realtà, che, sulla base dei dati aggregati del 2018, avrà vendite annuali pari a 8,7 milioni di veicoli, con ricavi di quasi 170 miliardi di euro (per il 46% generati in Europa e per il 43% in Nord America), un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro e un margine operativo del 6,6%. "La solida struttura patrimoniale congiunta - si legge nel comunicato di ufficializzazione dell'operazione - offre significativa flessibilità finanziaria ...

