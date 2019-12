Fusione FCA-Peugeot | è fatta | nasce il quarto gruppo automobilistico mondiale

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’annuncio ieri, martedì 17 dicembre 2019 in tarda serata, a borse chiuse. LaFCA-è cosa: via libera dai due Cda che prevedono un percorso di massimo quindici mesi per completare l’aggregazione. Con l’unione tra FCA eile cambia completamente la geografia del settore automotive europeo.FCA-: ai soci Fiat 6,6 miliardi di cedole L’accordo tra FCA-non è solo un grande passo in avanti per l’industria automobilistica europea, è anche un ottimo affare per i soci Fiat. Gli azionisti del marchio torinese, in seguito alla, incasseranno infatti 6,6 miliardi di cedole. Latra i due gruppi sarà paritetica, al 50% per ciascuno. Ilche ne risulterà “avrà vendite annuali pari a 8,7 milioni di veicoli, con ricavi di quasi 170 miliardi di euro, ...

