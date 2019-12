Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – “Una consigliera comunale di destra adice pubblicamente che non vuole il Gaynella sua citta’ nel 2020, perche’ il mondo Lgbt sdogana la pedofilia. Interviene poi ildi, anche lui contrario al, perche’ lo infastidiscono ‘le esibizioni volgari’, cito testualmente. Mi vergogno per loro, davvero”. Lo afferma Nicoladi Sinistra Italiana-Leu dopo le polemiche scaturite dalle posizioni di alcuni rappresentanti della destra reatina. “Questa gente e’ convinta- prosegue il parlamentare di Leu- di cose che ormai appartengono al mondo della superstizione e che in realta’ nascondono una forma di odio. Perche’ solo cosi’ si possono comprendere dichiarazioni del genere sul mondo Lgbtqi.” “E anche ilsi rassegni: non e’ il padrone della ...

SI_sinistra : #GayPride @NFratoianni: sindaco #Rieti contro #GayPride, deve intervenire Lamorgese - romadailynews : Fratoianni: sindaco #Rieti contro Gay Pride, deve intervenire Lamorgese: #Roma – “Una… -