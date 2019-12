Francia, Pietraszewsky nominato nuovo ministro delle Pensioni dopo lo scandalo Delevoye (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Laurent Pietraszewsky, 53 anni, deputato di En Marche, è stato nominato segretario di Stato per le Pensioni in Francia al posto di Jean-Paul Delevoye. Il 72enne Delevoye, uomo fidato di Macron, nominato dal presidente due anni fa, si è dimesso sull’onda di un possibile conflitto di interessi dopo le rivelazioni su svariati incarichi non dichiarati. Delevoye ha ammesso di aver “dimenticato” di dichiarare la sua carica di amministratore a titolo gratuito in un istituto legato alle assicurazioni. Ma sull’onda di questa scoperta, è finito sotto i riflettori ed è stato costretto ad ammettere che le “dimenticanze” erano state ben 13, pur se in gran parte senza scopo di lucro. L’ex ministro aveva anche ricoperto la funzione governativa pur essendo presidente di un think-tank sull’educazione, una situazione imbarazzante al punto che ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Francia Pietraszewsky