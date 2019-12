FOTO Chiara Bontempi | chi è la fidanzata di Gianmarco Tamberi | le immagini della

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è uno degli uomini di punta dell’atletica leggera italiana, il marchigiano è un personaggio a tutto tondo che è molto apprezzato per le sue gesta in pista e per il carattere combattivo che traspare da ogni sua uscita in pista. L’azzurro è pugnace, non si arrende mai, lotta sempre in ogni contesto con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato possibile: ha vinto un Mondiale indoor, Europei all’aperto e in sala, è il primatista nazionale di salto in alto con 2.38 e ora punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove andrà a caccia di una medaglia. Il 27enne è fidanzato da parecchio tempo con, la ragazza con cui forma una coppia inseparabile già da quando Gimbo ha incominciato a praticare atletica a un certo livello.è una splendida ragazza mora che accompagna sempre il ribattezzato Halfshave e con cui condivide ogni momento, ...

giorgionetg : Chiara Ferragni, Leone e la tenera foto con la nonna di Fedez. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...»… - ArchetypeSaber : RT @BellasCosplay: ???????????? 2b - #nierautomata #2b #nier #cosplay Cosplayer: - Shadowmeister2 : RT @BellasCosplay: ???????????? 2b - #nierautomata #2b #nier #cosplay Cosplayer: -