FOTO Ashling Sirocchi, chi è la moglie di Ivan Zaytsev: una Musa inseparabile per lo Zar (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ivan Zaytsev è la grande stella della pallavolo italiana, l’opposto della Nazionale e di Modena è il volto simbolo di questo sport, famoso non soltanto per le sue pregevoli gesta tecniche e per il suo indiscutibile talento ma anche per la forte personalità fuori dal campo. Il 31enne è estremamente riconoscibile per la sua cresta, per l’acconciatura estrosa, per il suo carisma: un personaggio a tutto tondo che sicuramente fa bene a questo sport e che rappresenta un faro insostituibile nel nostro panorama. L’azzurro ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, lo scudetto con Civitanova e Perugia, è stato protagonista in moltissimi incontri di spessore e ora vuole giganteggiare anche con i Canarini prima di tentare l’assalto all’oro ai Giochi di Tokyo 2020. Ivan Zaytsev è sposato con Ashling Sirocchi, una bellissima donna che lo accompagna ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FOTO Ashling