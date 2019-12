FORMAZIONI Brescia Sassuolo | Torregrossa titolare | c’è Traorè

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per il recupero della 7ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per il recupero della 7ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-3-3): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek;, Balotelli. Allenatore: Corini.(4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi,, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com

corra_davide : #BresciaSassuolo: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Il #Sassuolo fa un leggero turnover, ma conferma l'attacco titolare. #Brescia che cerca la terza gioia?? -