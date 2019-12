Fondi Lega | Sallusti a Conte su La7 | “Nel caso ‘rubli’ non c’erano ministri indagati” Ma

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Siparietto a Dimartedì (La7) tra il presidente del Consiglio, Giuseppe, e il direttore de Il Giornale, Alessandro. Il giornalista chiede acome mai ilOpen, che coinvolge Matteo Renzi, non lo imbarazza quanto le inchieste concernenti i presuntirussi allae l’ex sottosegretario leghista dei Trasporti, Armando Siri, indagato per autoriciclaggio a causa di un prestito ottenuto da un istituto bancario di San Marino. Il presidente del Consiglio puntualizza: “Caro direttore, non sono solito cambiare idea a seconda delle circostanze. IlSiri riguardava un membro di governo indagato per delle accuse ben precise. Non c’era assolutamente una sentenza, ma ho letto i fascicoli. Non esprimo un giudizio pubblico, perché non sono un giudice. Ma la valutazione della opportunità politica la fa il presidente del Consiglio. In questo governo, i ...

