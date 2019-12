Fondazione Telethon | prima cura ad personam per una bimba di 4 anni

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un successo di medicina personalizzata tutto made in Italy: un gruppo multidisciplinare di ricercatori italiani tra Napoli, Firenze e Genova, ha identificato una soluzione terapeutica che consente di trattare una sola paziente al mondo: il suo nome è Camilla, bambina nata a Firenze nel 2015, e alla quale, grazie allo screening neonatale, è stato possibile diagnosticare immediatamente la fibrosi cistica. Un profilo genetico assolutamente inedito quello di Camilla, su cui i medici non erano in grado di pronunciarsi, e per il quale era necessario trovare un trattamento ad hoc. Ma, dopo averlo visto intervenire durante la Maratona televisiva diper sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, i genitori di Camilla contattarono Luis Galietta, ricercatore dell’Istitutodi Genetica e Medicina (Tigem) di ...

