Fiorentina | Vlahovic | «Roma? Sarà una bella sfida Servirà grinta»

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)presenta lacontro ladi venerdì sera al Franchi: «Siamo concentrati, servirannoe voglia» Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport presentando l’imminente partita dei viola contro la. Queste le sue dichiarazioni: «Siamo attenti, carichi e concentrati. Lavoreremo per ottenere un buon risultato e arriviamo allacon un punto in più in classifica. La rosa è composta da giocatori di livello, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Con lae la voglia di domenica scorsa potremo riuscire a fare un nuovo risultato.una». Leggi su Calcionews24.com

