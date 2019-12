Figlia di 33 anni chiede paghetta al padre | Tribunale le dà ragione

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unadi 33ha chiesto unamensile alaffinché contribuisca al suo mantenimento fino a quando non avrà trovato un lavoro stabile. Nonostante l’età,ildi Torino le ha datoe obbligato l’uomo a darle gli alimenti. Non solo, il giudice l’ha anche condannato a due mesi di carcere poiché da qualche anno non le versava più l’assegno mensile di 258 euro.alLal’aveva per questo denunciato il 29 dicembre 2014, raccontando come lui avesse smesso di contribuire al suo sostentamento a partire da dueprima. I rapporti tra i due erano sempre stati difficili, soprattutto dopo la separazione deldalla madre avvenuta nel 2000. Nella sentenza di divorzio il giudice aveva stabilito che l’uomo dovesse versare la somma mensile di 500 mila lire all’ex moglie. Stando a quanto ...

maumartina : Una madre nigeriana in ospedale vede sua figlia di 5 anni morire. Qualcuno vergognosamente la insulta. Combattere q… - paolaokaasan : @matteosalvinimi Meravigliose, non ne ho persa una di mia figlia, tre anni di asilo e cinque di elementari! Sono ri… - Stex1978 : Stasera ho visto per la prima volta mia figlia di 2 anni e mezzo ringhiare. Sì hai capito bene: ringhiare. Perché s… -