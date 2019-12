Festival di Sanremo 2020 | Al Bano e Romina Power ospiti

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lo avevamo ipotizzato, lo avevamo richiesto con energia e alla fine Amadeus, il prossimo mattatore della 70esima edizione deldiè riuscito a concedercerlo. AlCarrisi esono stati confermati come superdella kermesse canora come ha svelato lo stesso cantante a Porta a Porta, nella sua prima apparizione tv dopo la morte della madre: Sì ci sarò, come ospite d’onore. Come concorrente non ho più l’età Alha confermato anche la presenza di, sua ex moglie: insieme torneranno a duettare dopo la reunion del 2015. Felicità! L'articolodi, Alproviene da Trash Italiano.

