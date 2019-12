FERRARI | «Tutti insieme ci salveremo | ne sono sicuro»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le parole in zona mista del difensore della Sampdoria, Alex, dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro la Juventus (-Dalla nostra inviata, Francesca Faralli) Alexha commentato con grande rammarico la sconfitta rimediata contro la Juventus a Marassi a causa dei gol di Dybala e Ronaldo. «Abbiamo tenuto aperta la partita fino all’ultimo ma appena lasci un centimetro le squadre come la Juve ti puniscono. Noi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister facendo un po’ fatica all’inizio salvo poi impostare come volevamo noi il gioco» Leggi su Calcionews24.com

bigos_one : Fallo di Matuidi da giallo su Ferrari, ribaltamento di fronte Jankto costretto a spendere il fallo tattico vista la… - IsabellaDeiana7 : RT @peoplepubit: Questa sera alle 21 a #Modena Angelo Ferrari e @civati presentano 'Silvia. Diario di un rapimento', con @RiccardoNoury e L… - lightsovt : @ansiogenaaf Esatto a Natale siamo tutti più buoni anche nei confronti di una ferrari disastrata ???????????? -