Federparchi e Ucbm Roma insieme | opportunità benessere

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– I parchi costituiscono il punto di incontro ottimale fra uomo, mondo animale e natura, fornendo, anche nei contesti urbani, opportunita’ dinonche’ di prevenzione e cura per numerose patologie. Mettere a fuoco il rapporto fra salute ed ecosistemi con il ruolo che svolgono le aree naturali protette, e’ lo scopo dell’incontro organizzato da, Universita’ Campus Bio-Medico die l’Ente RegionaleNatura, che si e’ svolto oggi all’Universita’ Campus Bio-Medico di, in prossimita’ della Riserva Naturale Decima Malafede, dal titolo “Parco & One Health. Sfide e alleanze pere sostenibilita’”. Durante il convegno e’ stato approfondito il concetto di “OneHealth”, un approccio riconosciuto da OMS, FAO, OIE e da Unione Europea e Stati Uniti, che ...

