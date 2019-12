Fca-Psa, nasce 4° costruttore al mondo

I gruppi Fca e Psa hanno raggiunto l' accordo per la fusione.La nuova società sarà il quartoautomobilistico alin termini di volumi e il terzo in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 mln di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170mld euro. Il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 mld di euro, senza chiusure di stabilimenti e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno.Il perfezionamento dell'aggregazione tra i gruppi Fca e Psa è previsto in 12-15 mesi.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)