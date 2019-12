Fca-Psa, Gualtieri:"Governo monitonerà"

"Ilaccoglie con favore questa alleanza e continuerà a monitorarne con attenzione l'impatto in termini di sviluppo,investimenti e occupazione.Esprimiamo apprezzamento anche per l'innovazione di governance che riguarda la rappresentanza dei lavoratori nel Cda". Così il ministro dell'Economia,, sull'accordo tra Fca e Psa. L'operazione "pone le basi per accelerare lo sviluppo e il passaggio verso modelli a basse emissioni e minor impatto ambientale,con importanti ricadute positive anche sul nostro Paese".(Di mercoledì 18 dicembre 2019)