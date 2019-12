Fabio Aru e il sogno di rinascere | il Cavaliere al Tour de France per tornare grande

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Aru ha deciso: correrà ilde2020. La sua stagione sarà incentrata attorno allaBoucle che scatterà sabato 27 giugno da Nizza, il sardo ha deciso dunque di puntare sulla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo per. Si tratta di una scelta ardita e coraggiosa per un ragazzo che è reduce da due annate davvero molto complicate, l’ultimo biennio è stato estremamente problematico per ildei Quattro Mori che non ha ottenuto risultati di rilievo a causa di una serie infinita di problemi fisici che lo hanno debilitato. Il 29enne aveva iniziato il 2019 con un’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra, poi si era comportato discretamente aldema alla Vuelta di Spagna un’infezione al Citomegalovirus lo ha costretto a un doloroso ritiro. Stiamo parlando di un corridore che ha vinto una tappa al ...

