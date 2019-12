Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) di Francesca Garisto* e Fabio Savoldelli** Da diverse settimane si discute con gran fervore circa l’opportunità di reintrodurre il cosiddettonella normativa “salva”. Ma cos’è esattamente lo? Lo, introdotto dal dl 1/2015, prevedeva testualmente che le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale imposto all’exnon potessero dare luogo a responsabilitào amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Piano ambientale che – lo si ricorda – fa riferimento al “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014. Questo piano prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e costituisce ...

PSanesi : RT @GuidoCrosetto: L’ILVA la chiudiamo, come la Ferrero, la Barilla e tutte le aziende dell’agroindustriale che facciano prodotti con zucch… - AssuntaAccetto1 : RT @fabbonas: Se i sondaggi sono contro la sx ed anche in Toscana è probabile una vittoria del Capitano cosa fanno i geni Piddostellati? Co… - TutteLeNotizie : Ex Ilva, come lo scudo penale ridisegna il futuro dei lavoratori -