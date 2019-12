Esplosione sul lavoro | almeno 14 morti | feriti e dispersi Ricerche in corso

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)14 minatori sono stati uccisi martedì 17 dicembre dopo l’in una miniera di carbone e gas nel sud ovest della Cina. L’incidente è avvenuto intorno all’01:30 (ora locale) nella miniera di carbone di Guanglong nella contea di Anlong, provincia di Guizhou. Le autorità locali hanno affermato che due persone sono ancora intrappolate nella miniera nella provincia di Guizhou. L’nella miniera di Guanglong è avvenuta nelle prime ore di martedì. Sette lavoratori sono stati portati in salvo,quattordici sonomentre due persone risultano al momento disperse, con i soccorritori che continuano a lavorare per cercare di recuperarli.37 persone sono morte in cinque diversi incidenti minerari in Cina da ottobre. Gli incidenti sono spesso dovuti a norme di sicurezza poco applicate. Sabato, ...

