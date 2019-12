Esce per buttare la spazzatura | 30enne schiacciata da un divano lanciato dalla finestra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È scesa aladavanti a casa ed è rimastada unda i suoi vicini che volevano sbarazzarsene. È quanto successo a Edita Butkeviciut,una ragazza di 30 anni di Aberdeeen, nel Nord-est della Scozia: subito trasportata d’urgenza in ospedale, ha riportato fratture multiple ma non è in pericolo di vita. A lanciare l’allarme è stato il suo fidanzato che era al telefono con lei quando è avvenuto l’incidente: la giovane aveva un appuntamento per pranzo ma aveva deciso di fermarsi ala. Proprio in quel momento però, qualcuno hauna tre posti, senza controllare se sotto ci fosse qualcuno. Prima di essere soccorsa, è trascorsa più di un’ora, durante la quale Edita è rimasta a terra sotto il peso del: una volta arrivata l’ambulanza, la giovane è stata ...

