Esce il nuovo album live di Alessandra Amoroso 10 | IO | NOI in streaming dal 24 dicembre

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Arriva ildi. 10, IO, NOI sarà disponibile ina cominciare dal 24, subito dopo la messa in onda del concerto che è in programma il 23su Italia1. L'arrivo deldiCom'è noto, i concerti cheha tenuto nel corso della scorsa stagione sono stati registrati e saranno trasmessi nello speciale che sarà trasmesso nella serata dell'antivigilia di Natale e in prima serata. L'in uscita conterrà 20 tracce. L'annuncio dell', che conterrà i brani portati in concerto, arriva direttamente dai suoi canali social, nei quali ha dichiarato. In questo 2019 che ormai sta per terminare ho avuto la possibilità di percorrere tutta Italia, da Nord a Sud (Isole comprese!) per festeggiare questi 10 anni con voi che mi avete sostenuta, ascoltata, capita, amata rendendo ...

