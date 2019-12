Era un “pulcino” con la faccia tonda Oggi Santiago De Martino è un vero ometto | come è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)De, pose da star per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De. Essere figli di vip è un gioco da ragazzi? Insomma. Spesso i figli di vip faticano a trovare la loro strada perché accusano il peso di avere dei genitori importanti. Altre volte per loro le cose sono più semplici… Prendiamo per esempioDe. Il figlio di Belen e Stefano è da sempre abituato a stare di fronte all’obiettivo. Sin da quando era in fasce i suoi genitori lo hanno immortalato e postato le sue foto sui social. Quindi il bambino non si vergogna di stare di fronte alla macchina fotografica.è “grande” ed è sempre più stiloso. In fondo è ovvio che per lui lo stile sia una cosa naturale: con mamma Belen e papà Stefano De… Da chi ha preso, ha preso bene… Entrambi i suoi genitori sono icone di stile e il bimbo si ispira ai suoi genitori. A scuola, già ce lo ...

