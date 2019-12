Equitazione | Coppa del Mondo dressage 2019 | Charlotte Dujardin vince ancora a Londra

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Altro successo per la britannica, che dopo la vittoria nel Grand Prix si impone anche nella gara valida per ladeldi, specialità, nell’ambito del classico evento Olympia, a. Netto il dominio della padrona di casa e del suo fidato Mount St John Freestyle, primi per tutti i giudici, totalizzando lo score di 87.520. Podio tutto in favore degli atleti di casa, con Carl Hester secondo insieme a Hawtins Delicato con lo score di 84.470, mentre chiude terzaFry, con 82.620, su Everdale, superando per una manciata di centesimi il tedesco Frederic Wanders, quarto su Duke of Britain, con 82.550. Nessun italiano in gara. Nella classifica della Western European League troviamo in testa tre tedeschi, ovvero Benjamin Werndl, assente ae capolista con 63 punti, davanti Frederic Wanders, che sale a 61 e supera Helen ...

