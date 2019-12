Emma Marrone e il regalo di Natale per i genitori | torna a casa a sorpresa cantando

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ha regalato una bellissimaaiRosario e Maria, prontamente filmata e documentata in tempo reale. La cantante èta a, nella sua Puglia, per trascorrere le feste diin famiglia. Ha però deciso di rientrare con alcuni giorni di anticipo, senza dire nulla ai suoi. I video pubblicati su Instagram Stories la mostrano mentre sbarca in aeroporto, dove l’ha raggiunta il fratello Francesco. Poi, l’arrivo ain piena notte, conche sorprende mamma e papà già a letto,il suo nuovo singolo “Stupida Allegria”. La reazione dei signori(nel video qui sopra) è impagabile.e il rapporto con la famigliaè molto attaccata ai suoi famigliari, con cui è cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce. La mamma le è stata molto vicina nel recente periodo in cui la ...

