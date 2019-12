Emergenza climatica | quello che un tassista romano ha capito e i politici no

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Come tutti quelli che si occupano di clima, o sono consapevoli di cosa sia il cambiamento climatico, faccio i conti tutti i giorni con momenti di immenso sconforto e terrore e momenti di maggiore tranquillità, dove cerco di vedere la situazione in maniera (relativamente) meno tragica. Eppure proprio ieri mi è successa una cosa che mi ha quasi sconvolto. Per una necessità urgente (avevo perso le chiavi del motorino) ho dovuto prendere un taxi. Mi è capitato un signore italiano anziano, parlava male, con un forte accento, non capivo bene di dove fosse. Abbiamo parlato del più e del meno, mi ha raccontato che a 67 anni anni gli tocca lavorare perché ha una pensione di 700 euro, nonostante lavori da 14 anni. Poi mi ha detto che con quella pensione potrebbe vivere al suo paesino, in Molise, ma la moglie non vuole venire, ha figli e nipoti ed “è meglio trovare la luce quando uno torna a ...

