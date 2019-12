Eleonora Abbagnato lascia l' Opera di Parigi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Novella Toloni L'ètoile dell'Opèrana, dopo 28 anni da prima ballerina,la scena e va in "pensione", ricordando i momenti più importanti della sua carriera in un'intervista a IoDonna "Mi preparo all'addio come in un matrimonio", così, prima ballerina dell'Opèra disi appresta a salutare il palco dove per ventotto lunghi anni è stata la protagonista indiscussa. L'étoile palermitana a 42 anni ha annunciato il suo "pensionamento" che non sarà in sordina, ma che avverrà con una grande serata di danza e festeggiamenti. Il prossimo 23 dicembredanzerà per l'ultima volta all’Opéra il balletto "Le Parc", per la coreografia di Preljocaj, sulle musiche di Mozart. L'ètoile saluterà familiari, amici e colleghi al grande party organizzato in suo onore da Dior e riceverà il titolo di Ufficiale dell’Ordine delle arti e delle ...

