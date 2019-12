Ecco perché l’Afghanistan è ancora il paradiso dell’oppio

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La guerra in Afghanistan è stata un fallimento su tutti i campi. Su quello “militare, politico, umanitario e finanziario” secondo Pietro Arlacchi, che fu incaricato nel 2009 dalla Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, di stilare un rapporto sulla nuova strategia dell’Unione Europea per l’Afghanistan. L’ex funzionario continua a chiedersi le motivazione per le quali le Nazioni Unite, ieri come oggi, non hanno agito con risolutezza per “chiudere i rubinetti dell’oppio” che da decenni sostengono la quasi totalità del mercato dell’eroina in Europa. E i motivi sono oscuri sul piano politico. Mentre a Doha è in corso l’ennesimo round di negoziati tra il governo di Washington e i Talebani, che dovrebbe condurre al ritiro ritiro delle truppe di occupano Kabul e altre aeree sensibili, in cambio della promessa dei ...

