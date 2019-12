“Ecco come sono sfuggita al velo integrale e al salafismo”

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Parigi) Vestita di cuoio nero, elegante e sfuggente ma con il sorriso pronto appena gli occhi nocciola si posano sull’interlocutore. Henda Hayari appare così, appassionata ma prudente, con lo sguardo sempre circospetto mentre racconta la sua vicenda che oggi è diventata un esempio illuminante per centinaia di altre donne musulmane oppresse dalla violenza radicale di padri e fratelli. Per riuscirci però ha dovuto attraversare l’inferno: le pressioni, l’abiura, le minacce, finanche la sottrazione dei figli. La sua vicenda la narra in un libro intitolato J’ai choisi d’être libre, survivée du salafisme en France, edito da Flammarion, un libro che racconta il suo viaggio nel cuore del salafismo, la fuga da un marito radicale ed opprimente, l’abiura della famiglia e del suo entourage, il lento percorso per liberarsi dall’indottrinamento, la strada tracciata per altre donne ...

