“È fatta”. Al Bano e Romina Power, la notizia dell’ultima ora è quella che gli italiani volevano sentire (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Al Bano e Romina a Sanremo? Il Festival di Sanremo è praticamente alle porte e le indiscrezioni che circolano sono continue. Alla guida della 70esima edizione del Festival della canzone ci sarà Amadeus che, oltre che conduttore, sarà anche direttore artistico della kermesse. In questo periodo Amadeus è impegnatissimo alla ricerca dei cantanti che gareggeranno. E anche alla ricerca dei super ospiti. Insomma, ha un bel po’ da fare. Ma i rumors sono costanti. Nelle ultime ore, per esempio, è circolato il gossip di due no pesanti di Amadeus. Pare che il conduttore abbia detto no a due “pupilli” di Maria De Filippi. Non saranno sul palco dell’Ariston Irana e Riki Marcuzzo, due cantanti molto amati dal pubblico. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi che scrive di Irama: “L’ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di ...

