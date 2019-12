Dopo il no alla Manovra i probiviri del M5S avviano un’istruttoria disciplinare contro

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Idel M5S hanno avviato l’istruttoriail senatore dissidente, Gianluigi Paragone, reo di non aver votato la fiducia. L’ex volto di La7 rischia, dunque, l’espulsione dal Movimento. “Si, mi è arrivata la segnalazione – ha confermato Paragone all’Adnkronos – ora manderò le mie osservazioni, risponderò a tutto. Chi pensa che me ne vada si sbaglia di grosso. Non ho un carattere facile, ora ci divertiamo”. “A me interessa una cosa – ha poi aggiunto l’esponente pentastellato ai microfoni di Radio Cusano Campus -: il M5S era diventato membrana contenitiva di una voglia di riscatto, se tu in un anno e mezzo perdi tutti questi voti è perché hai tradito un sogno. Il Movimento non può pensare di diventare tutto un tratto un soggetto bello, fighetto. Ieri sera ero a una cena di attivisti, lì ...

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - fattoquotidiano : Fondi russi alla Lega, la Cassazione decide sull’audio dell’hotel Metropol dopo il ricorso di Gianluca Savoini - Tg3web : A Firenze una scuola elementare sperimenta un progetto nazionale di educazione alla lettura. Un bagliore di speranz… -