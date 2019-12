Dimesso dall’ospedale | Luca muore un’ora dopo sul pianerottolo di casa a Genova | indagano

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La vittima è stata ritrovata senza vita nel suo condominio. A fare la terribile scoperta nella mattinata di martedì è stata una vicina didella vittima che, uscendo per andare al lavoro si è imbattuta nel corpo senza vita dell’uomo. Il 52enne era statodurante la notte. Ricoverato per alcune ore in osservazione al pronto soccorso, è morto circale dimissioni, suldie senza che nessuno se ne accorgesse. È quanto accaduto nelle scorse ore aa un uomo di 52 anni,Zichittu, ritrovato senza vita nel suo condominio in via Montanari, nel quartiere di Oregina. A fare la terribile scoperta nella mattinata di martedì è stata una vicina didella vittima che, uscendo diper andare al lavoro si è imbattuta nel corpo senza vita dell’uomo. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per l’uomo ormai non c’era più ...

