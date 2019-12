Dieta di Natale | 8 consigli della nutrizionista per non ingrassare

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I chili di troppo sono in agguato tra pranzi die cenoni di Capodanno. Ma con i giusti accorgimenti è possibile nonsenza rinunciare a qualche sana trasgressione. E laè salva. In 8 semplici mosse è possibile salvaguardare la linea e godersi i piatti delle Feste, come suggerisce Emanuela Caorsi, primaolistica d’Italia. Questi i suoi preziosissimisalva-linea: 1. Un’insalata ci salverà Per favorire il senso di sazietà e depurare l’organismo èabile assumere un bel piatto di verdure ricche di fibra. Non “tristi” verdure al vapore, ma insalate sfiziose, come quella di finocchi, arance e pistacchi o broccoli al forno con noci, feta e melograno. Ilo furbo: per tenere a bada l’appetito, la ricetta speciale di Emanuela Caorsi, ispirata a profumi e saporiSicilia. Ingredienti per 6-8 persone: 3 finocchi (con la barbetta ...

seprimaveraseii : RT @FulvioSecurity: Ao venerdì tutti al teatro centrale a roma per il concertone di natale di @MattiaBriga portate un pandoro e due torron… - ItalNews_info : 50 minuti di corsa per smaltire un muffin: lo dicono gli esperti. | ItalNews - annatomasi1 : @antodelprino Ha fatto la dieta Babbo Natale? ???????? -