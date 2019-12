Dieci fumetti italiani da regalare a Natale

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Italians do it better”, diceva la scritta sulla maglietta di Madonna nel celebre video di “Papa Don’t Preach”. Ma cosa “fanno meglio” gli? Di sicuro il fumetto. L’Italia è un paese di eccellenzestiche: se il medium non è ancora considerato come in Francia, molti nostri autori sono

frafratwit : RT @feltrinellied: Tra i dieci libri per superare le differenze di genere consigliati da @wireditalia anche #ElfiAlQuintoPiano di @francesc… - PaladinoAles : RT @feltrinellied: Tra i dieci libri per superare le differenze di genere consigliati da @wireditalia anche #ElfiAlQuintoPiano di @francesc… - feltrinellied : Tra i dieci libri per superare le differenze di genere consigliati da @wireditalia anche #ElfiAlQuintoPiano di… -