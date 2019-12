Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Eri stata una matinata tranqulle e Muntilbano stavi già pinsanda all’ura del mangiari da Enzu, quanno Catarelle con la sue chiù classiche della sciddricate non fici la su entrati nel su officia. “Catarè, ma che minchia assuccesse?”. Catarelle: “Dutturi, dutturi: è stata rinviata la Messa!”. Muntilbano: “Pirchia non si attruvi chiù il parrina?”. C: “E che ci trase il parrina?”. M: “Ma allura nun è la parrucchia cintrali: forsi è n’ata prita?”. C: “Ma i prita diciano la Missa non la Messa!”. M. “(..)”. C: “Non havi capita la diffirinzia?”. M. “Ma che ti metta a fari lu filologa?”. C: “Io non loga spisso… “. M. “E che faci?”. C: “Chi loga assaie, pote locari; non lo sape il pruverbia?”. M: “Insumma chi allucca, poti addivintarei loca?”. C: “Propriamenti… “. M: “Ma circamma di riturnari nel siminata: stavima parlanna del Messa… “. C: “La rimannarana a ginnaia”. M: ...

sole24ore : 'Abbiamo un'occasione da non perdere per lanciare sguardo verso il futuro, dobbiamo essere pionieri e anticipare il… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Mes Eri stata una matinata tranqulle e Muntilbano stavi già pinsanda all’ura… - AntonellaStara2 : RT @PE_Italia: “Ilham Tohti da oltre vent'anni lavora per dialogo e comprensione reciproca tra uiguri e gli altri popoli cinesi. È stato co… -