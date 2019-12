Diabete | in Italia prima ‘micropump’ insulina senza catetere

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Soffre didi tipo 1 circa lo 0,3% di tutta la popolazionena, corrispondente a circa 180.000 connazionali. Tra queste, dal 2016 al 2018, quelle che utilizzano il microinfusore sono passate dal 12,6 al 17%, come certificano i dati degli Annali dell’Associazione medici diabetologi (Amd). Da oggi, per le persone che adottano il microinfusore, ma anche per tutte quelle in terapia multi-iniettiva che potrebbero beneficiarne ma non hanno trovato negli strumenti tradizionali una risposta alle loro necessità, arriva inun’importante novità: lamicropumpdi Roches Care. “Si tratta di un incremento significativo, che avvicina il nostro Paese alla media delle altre nazioni europee, in cui la terapia insulinica sottocutanea in continuo mediante microinfusore, conosciuta anche con la sigla Csii, riguarda una persona con...

AlimentiSalute : RT @ANSA_Salute: Secondo le stime del Libro Bianco realizzato dalla #Fiarped, presentato al @MinisteroSalute, in Italia sono un milione i b… - ANSA_Salute : Secondo le stime del Libro Bianco realizzato dalla #Fiarped, presentato al @MinisteroSalute, in Italia sono un mili… - lillydessi : I lupini combattono diabete, pressione e colesterolo ma non mangiateli in questi casi: i rischi -