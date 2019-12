Di Maio tra Haftar e Sarraj in Libia L’Italia rilancia il dialogo per la pace Il

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Se l’Europa continua a fare orecchie da mercante sulla crisi libica, non si può dire altrettanto per. Anzi con il viaggio di ieri del ministro degli Esteri, Luigi Di, volato prima a Tripoli per incontrare il leader del Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-, poi a Bengasi e Tobruk per parlare con il generale Khalifae il presidente della Camera dei rappresentanti Aghila Saleh, il nostro Paese si è proposto come mediatore credibile per cercare una soluzione pacifica alla guerra civile nello Stato nordafricano. Una serie di summit che, a dispetto di quanto qualcuno voglia lasciar intendere, non sono stati affatto inconcludenti. Al contrario sono stati “proficui e importanti”, come riferito dal ministro appena rientrato a Ciampino dopo la missione lampo in, secondo cui: “Con Serraj ci sentiremo o stasera o domattina per aggiornarci sull’esito di tutta la ...

