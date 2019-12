Di Maio | “Il blocco della Gregoretti decisione personale di Salvini Sì

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’intervista di Diai microfoni di Porta a Porta: “Sulladi. Diremo sì ad autorizzazione a procedere”. ROMA – L’intervista di Diai microfoni di Porta a Porta. Lungo intervento da parte del ministro degli Esteri che ha svelato la posizione del proprio partito sulla vicenda: “Ilnave non è stata unadi governo ma solo del ministro dell’Interno e quindi un’azionedi Matteo“. Il leader del M5s detta la posizione del suo partito su un’eventuale voto in Senato: “Voteremo contro l’interesse pubblico prevalente“. In parole semplici sì all’autorizzazione a procedere. E a chi gli fa notare la differenza di trattamento con la Diciotti precisa: “In quel caso è stata unadi governo per farci ...

fattoquotidiano : Di Maio vola in Libia e parla con al-Sarraj e Haftar: vuole arrivare a un rapido cessate il fuoco e proporre l’Ital… - fattoquotidiano : Libia, Di Maio dopo gli incontri con al-Sarraj e Haftar: “Proficui. Serve soluzione diplomatica. Italia torni a ess… - matteosalvinimi : Noi facciamo proposte, ci pagano per questo, non per litigare, ma evidentemente Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti… -