Delusione Barcellona-Real Madrid | spettacolo solo sugli spalti | il big match tra ‘alieni’

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si è concluso il bigdella Liga tra, partita deludente tra due super potenze che però non sono riuscite a sfondare, finisce 0-0. Dopo un buon avvio, i blaugrana si fanno chiudere nella propria area ed evitano il gol grazie al salvataggio di Pique sulla linea sul colpo di testa di Casemiro. Ilprotesta per due rigori non concessi su Varane. ilesce nel finale, al 31′ tocca a Sergio Ramos blindare la porta sul tap-in dell’argentino, il pallone d’oro al 41′ illumina poi per Jordi Alba che però calcia alto. Nella ripresa, al 72′ la squadra di Valverde corre un rischio sul gol di Bale annullato per un fuorigioco millimetrico dell’assist-man Mendy. Nel finale entra anche per Ansu Fati, il piu’ giovane a esordire in un Clasico nel ventunesimo secolo, ma il risultato non cambia: finisce 0-0, ...

