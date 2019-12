D’Amato: Palazzo Baleani punta diamante oncologia romana (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Visita natalizia al personale sanitario del Centro avanzato per la tutela della salute della donna di Palazzo Baleani, a Roma, da parte dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La struttura, parte integrante della Breast Unit del Policlinico Umberto I, ha funzioni di diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, con particolare riferimento a quella della mammella e dell’apparato riproduttivo. Il Centro e’ stato istituito lo scorso 2 dicembre con un decreto del commissario regionale ad acta, Nicola Zingaretti, diventando un punto di riferimento regionale per la salute della donna. “Avevamo preso un impegno con gli operatori che lavorano nel Centro, con le associazioni, ma soprattutto con le donne che si rivolgono a questa struttura- ha detto D’Amato- E l’impegno era non solo ...

