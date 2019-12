Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sessantadare neldi Natale che divertirà e appassionerà chi ama il cinema: divertitevi a sfidare anche i vostri amici. Siete dei veri appassionati di cinema? Conoscete i dettagli più segreti edei vostripreferiti? Allora mettetevi alla prova con il nuovoe divertitevi adre i titoli dei, seguendo le indicazioni. Ci sarà da impazzire, in alcuni casi, ma soprattutto da divertirsi. E siamo sicuri che questocoinvolgerà sia voi che altri appassionati. Siete pronti? (Sì, lo sappiamo, siete nati pronti!) L'ambientazione del, come potete vedere a questo link è una stanza interattiva in cui sono stati inseriti 60 indizi per scovare altrettantidare. Ve l'avevamo detto che sarebbe ...

Noovyis : (Cult, indovina i film nascosti: il gioco interattivo vi farà impazzire!) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cult, indovina i film nascosti: il gioco interattivo vi farà impazzire! -