Cristina Parodi mamma orgogliosa | la tenera dedica su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il figlio disi è laureato a pieni voti. La conduttrice televisiva attraverso il suo profilomostra scatti bellissimi nei quali è evidente tutto il suo orgoglio di madre per il percorso di suo figlio Alessandro. Del resto, vedere i propri figli realizzare i loro sogni è una sensazione impagabile e questoora lo sa bene. Alessandro infatti ha appena raggiunto un traguardo importantissimo conseguendo la laurea in Scienze Naturali con 110 e lode presso l’Università di Siena. Le foto mostrano una famiglia allegra e sorridente, merito del giovane uomo di casa che ha reso fieri davvero tutti. Presenti ovviamente anche le sorelle Angelica e Benedetta e Giorgio Gori, padre di Alessandro e marito di. Ladocumenta questo giorno attraverso una serie di scatti in cui appare lei, visibilmente emozionata, tra le braccia del suo ragazzo che ...

Noovyis : (“Prima, durante e dopo”. Cristina Parodi, al settimo cielo per il figlio Alessandro, racconta ogni dettaglio) Pla… - zazoomnews : “Prima durante e dopo”. Cristina Parodi al settimo cielo per il figlio Alessandro racconta ogni dettaglio - #“Prim… - agenziaimpress : Congratulazioni dottor Alessandro. Si è laureato a #Siena il figlio di @cristina_parodi e @giorgio_gori… -