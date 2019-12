Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per quasi 10 anni prima di fare coming out,è stato sposato con. Di lei più volte ha parlato lo stesso conduttore.diDal 1993 al 2003è stato sposato con, poi ha fatto coming out e si è accorto di provare dei sentimenti per un suo amico: “Ho capito quello che provavo per lui e ho raccontatoa mia. Ance lui l’ha fatto, ma è successo un finimondo. Se io esiamo riusciti a rimanere amici, lui ha trovato una situazione opposta”, ha rivelato il celebre conduttore televisivo, aggiungendo quindi che l’uomo non avrebbe trovato in suauna persona tanto comprensiva quanto lui ine la sua exhanno quindi mantenuto rapporti pacifici, nonostante la bomba esplosa tra i due. Dopo un anno di separazione ...

notizieit : Cristina Navarro, tutto sull’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone -