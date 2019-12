Crema, annullata la sospensione della ragazza che aveva criticato la scuola sui social. Gli studenti: “Clima pesante, intimidatorio” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Prima la sospendono, poi annullano il provvedimento grazie all’intervento del Provveditore. È accaduto a Crema, dove alla studentessa che si era permessa di criticare via social la propria scuola per aver bloccato l’iniziativa contro la violenza sulle donne, è stato annullata la sospensione. La decisione è stata presa oggi nel corso di un consiglio straordinario al quale ha partecipato anche il vertice dell’ufficio scolastico provinciale Fabio Molinari. Il tutto era nato a causa del diniego del dirigente, Pierluigi Tadi, a leggere delle storie di donne vittime di violenza all’interfono. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i rappresentanti di classe del liceo “Munari” avevano infatti pensato a questa iniziativa, ma si sono trovati di fronte al no del preside che ha negato l’autorizzazione, in quanto il progetto non era stato presentato da alcun ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Crema annullata