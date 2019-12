CR4 – La repubblica delle donne 2019 | le anticipazioni della quarta puntata su Rete 4

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) CR4 – La, lesu4 Anche questa sera va in onda un’altradi CR4 – La, il programma condotto da Piero Chiambretti rinnovato per un’altra stagione televisiva. Come ogni mercoledì, Chiambretti approda in prima serata su4 con tanti ospiti pronti ad animare il suo programma. Di seguito, ecco ledi questo mercoledì 18 dicembre. CR4 – La, gli ospiti e leterzaSecondo ledi Mediaset, ladi questa sera di CR4 – Lavedrà diversi ospiti a partire da Wanda Nara, la compagna nonché procuratrice di Mauro Icardi che all’inizio dell’anno prossimo parteciperà come opinionista al Grande Fratello Vip, supportando Alfonso Signorini che ...

c_appendino : Questa sera sarò ospite di @PChiambretti a #CR4 La Repubblica delle Donne, che andrà in onda dalle 21:20 su @rete4… - RoxyBarFans : RT @QuiMediaset_it: A #CR4 #LaRepubblicaDelleDonne @PChiambretti intervista @wandaicardi27, prossima opinionista al #GFVip Tra gli ospiti i… - spalla72g : RT @QuiMediaset_it: A #CR4 #LaRepubblicaDelleDonne @PChiambretti intervista @wandaicardi27, prossima opinionista al #GFVip Tra gli ospiti i… -