CorSport | Torreira costa troppo per il Napoli | potrebbe venire solo in prestito

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilsi muove già sul mercato per accaparrarsi in fretta un regista per il centrocampo a tre di Gattuso e un ricambio sulla corsia di sinistra. Su quel lato c’èMario Rui mancino naturale, scrive il Corriere dello Sport. “Hysaj preferisce stare a destra, Di Lorenzo idem e aspettando Ghoulam, che pare quasi Godot” Una possibile soluzioneessere Ricardo Rodriguez. Ha 27 anni equattro presenze con il Milan tra Giampaolo e Pioli. Ha giocato anche quando alla guida del Milan c’era Gattuso, collezionando 3 gol e 8 assist in 41 partite. Rodriguez vuole giocare di più per non restare fuori dagli Europei e al momento rappresenta una tentazione per il. Per quanto riguarda il ruolo di regista, invece, il Corriere dello Sport scrive che tutti gli indizi portano a Lucadell’Arsenal, che sta giocando poco e che Giuntoli segue da ...

