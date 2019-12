Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)a guidare ladel Napoliil. Il greco è forse l’unico contento del sorteggio di Champions, scrive il Corriere dello Sport. Ha ancora negli occhi il gol segnato il 10 aprile 2018, alle 22.22. “Corner di Under col mancino, colpo di testa del greco che anticipa Semedo e fa gol”. Fu una rete importantissima, che portò la Roma a qualificarsi alle semifinali di Champions, compiendo un’impresa che sembrava impossibile. In estate, quando arrivò al Napoli,dichiarò che avrebbe voluto segnare un gol altrettanto determinante in azzurro. Domenicalui a capitanare le retrovie. “Studia ilche non avrà l’infortunato Koulibaly e neppure lo squalificato Maksimovic. Sta bene, il greco, tra i migliori anche col Parma, nonostante la sconfitta. In campo aperto ha frenato Gervinho nel primo tempo, con sicurezza ha spazzato via ...

capuanogio : L’#Inter cancella la conferenza stampa dopo il caso della lettera offensiva contro #Conte pubblicata dal @CorSport - napolista : CorSport: contro il Sassuolo sarà Manolas il leader della difesa Il greco sta bene, è stato uno dei migliori in cam… - MustoYuri : @BausciaCafe 70 anni, siciliano , vive a Roma, tifa Bologna .. e manda mail contro Conte ???????.. per quale motivo?… -