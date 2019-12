Corruzione | 11 arresti in Calabria | fermato il sindaco di Villa San Giovanni

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una vastissima operazione dei carabinieri, in coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia, si è svolta ieri sera, 17 dicembre, portando all’arresto di 11 persone nella zona di Reggio. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e aglidomiciliari per i presunti responsabili, a vario titolo, di, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato. Tra i destinatari dell’ordinanza ci sarebbe anche ildiSan: maxi operazione a ReggioStando a quanto si apprende, nell’indagine sarebbero coinvolti anche nomi di spicco della politica e dell’imprenditoria locale. È il caso diSiclari, fratello del senatore di Forza Italia Marco Siclari ediSan, e Nino Repaci, presidente della società che da ...

